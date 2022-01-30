Политолог Корнейчук назвал примерные сроки закупки Украиной российского газа

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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne выразил мнение, что Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия газопровода «Северный поток — 2».

По его мнению, на данный момент Украина столкнулась с серьёзным дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву «будет негде закупать газ».

«Мы берём газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2»... то у нас и в транзитной трубе не будет газа», — рассказал политолог.

Корнейчук выразил мнение, что правительство Украины специально создало энергетический кризис, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из России.

«Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — резюмировал он.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что заполненность украинских ПХГ снизилась до 11,8 млрд куб. м.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах, из них отобрано более 70% объёма газа.

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