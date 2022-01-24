Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе и на Украине

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах, из них отобрано более 70% объёма газа.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе и на Украине
  • Gettyimages.ru

«Постепенно действительно европейские хранилища опустошаются, и это значит, что они должны всё больше газа импортировать ежесуточно. По сути, у них один из источников поставки газа заканчивается», — сообщил эксперт.

При выборе газа из хранилища снижается давление, от этого зависит объём ежесуточной нормы выбора газа — чем меньше давление, тем меньше газа в сутки можно извлечь из ПХГ, объяснил специалист.

«Скорее всего, через неделю-полторы европейцы должны будут увеличить объём импорта, объём закупок, в том числе у России. Таким образом, скорее всего, в феврале мы нарастим объём поставок газа в Европу», — сообщил Юшков.

Он также отметил, что на ситуацию может повлиять и погодный фактор. В случае сохранения отрицательных показателей температуры Европа будет вынуждена переключиться с отбора газа из ПХГ на текущий импорт.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины достигли исторического минимума, из них было отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить