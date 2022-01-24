Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе и на Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах, из них отобрано более 70% объёма газа.

«Постепенно действительно европейские хранилища опустошаются, и это значит, что они должны всё больше газа импортировать ежесуточно. По сути, у них один из источников поставки газа заканчивается», — сообщил эксперт.

При выборе газа из хранилища снижается давление, от этого зависит объём ежесуточной нормы выбора газа — чем меньше давление, тем меньше газа в сутки можно извлечь из ПХГ, объяснил специалист.

«Скорее всего, через неделю-полторы европейцы должны будут увеличить объём импорта, объём закупок, в том числе у России. Таким образом, скорее всего, в феврале мы нарастим объём поставок газа в Европу», — сообщил Юшков.

Он также отметил, что на ситуацию может повлиять и погодный фактор. В случае сохранения отрицательных показателей температуры Европа будет вынуждена переключиться с отбора газа из ПХГ на текущий импорт.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины достигли исторического минимума, из них было отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.