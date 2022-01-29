Органы судебной власти Украины подверглись атаке хакеров

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил, что органы судебной власти страны подверглись кибератаке.
Органы судебной власти Украины подверглись атаке хакеров
  • © Monika Skolimowska
  • globallookpress.com

Отмечается, что с 28 января по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение.

«Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер», — сообщает пресс-служба центра в Telegram.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках. Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ресурс украинского Минобразования и другие украинские государственные сайты.

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