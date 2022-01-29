Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела.

По его словам, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации и всё было совершенно законным.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвёл ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договорённость, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане.

5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».