Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела
- РИА Новости
По его словам, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации и всё было совершенно законным.
«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвёл ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договорённость, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане.
5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».