Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела.
Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела
  • РИА Новости

По его словам, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации и всё было совершенно законным.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвёл ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договорённость, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане.

5 января президент Казахстана обратился к партнёрам по ОДКБ за помощью в «преодолении террористической угрозы».

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