Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Боррелем подготовку возможных санкций против России
- AFP
- © Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
«Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать её от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы», — говорится в сообщении.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о намерении обсудить ситуацию вокруг Украины на заседании Совета Безопасности ООН 31 января.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.