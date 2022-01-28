Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Боррелем подготовку возможных санкций против России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем подготовку санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Боррелем подготовку возможных санкций против России
  • AFP
  • © Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

«Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать её от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы», — говорится в сообщении.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о намерении обсудить ситуацию вокруг Украины на заседании Совета Безопасности ООН 31 января.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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