На Украине намерены провести гражданские учения на случай возможной ЧС
- AP
«Министерство внутренних дел Украины проведёт тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба.
Учения пройдут в разных регионах страны.
«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами», — рассказал министр.
Монастырский также отметил, что будет проверена работа систем гражданской безопасности в населённых пунктах.
Отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала подготовку к этим учениям.
Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США видят «все признаки» того, что Россия до середины февраля «применит силу» против Украины.
В свою очередь, глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.
В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.