На Украине намерены провести гражданские учения на случай возможной ЧС

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о намерении провести массовые учения для граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в пресс-службе ведомства.
На Украине намерены провести гражданские учения на случай возможной ЧС
  • AP

«Министерство внутренних дел Украины проведёт тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба.

Учения пройдут в разных регионах страны.

«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами», — рассказал министр.

Монастырский также отметил, что будет проверена работа систем гражданской безопасности в населённых пунктах.

Отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала подготовку к этим учениям.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США видят «все признаки» того, что Россия до середины февраля «применит силу» против Украины.

В свою очередь, глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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