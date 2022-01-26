На Украине намерены провести гражданские учения на случай возможной ЧС

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о намерении провести массовые учения для граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство внутренних дел Украины проведёт тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба.

Учения пройдут в разных регионах страны.

«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами», — рассказал министр.

Монастырский также отметил, что будет проверена работа систем гражданской безопасности в населённых пунктах.

Отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала подготовку к этим учениям.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США видят «все признаки» того, что Россия до середины февраля «применит силу» против Украины.

В свою очередь, глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.