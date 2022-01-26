В Минэнерго Узбекистана заявили о полном восстановлении электроснабжения Ташкента

После массового отключения электроэнергии в Узбекистане электроснабжение в Ташкенте было полностью восстановлено. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

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