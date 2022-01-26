В Минэнерго Узбекистана заявили о полном восстановлении электроснабжения Ташкента
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«Ташкент — электроснабжение полностью восстановлено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее стало известно, что работа метрополитена была приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.
По причине массового отключения электричества из метро в Ташкенте эвакуировали 415 человек.
Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.