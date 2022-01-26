В Минэнерго Узбекистана заявили о полном восстановлении электроснабжения Ташкента

Короткая ссылка
После массового отключения электроэнергии в Узбекистане электроснабжение в Ташкенте было полностью восстановлено. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.
В Минэнерго Узбекистана заявили о полном восстановлении электроснабжения Ташкента
  • globallookpress.com
  • © Stephan Schulz

«Ташкент — электроснабжение полностью восстановлено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее стало известно, что работа метрополитена была приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.

По причине массового отключения электричества из метро в Ташкенте эвакуировали 415 человек.

Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить