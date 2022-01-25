Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки на линии в Казахстане

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Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки на линии в Казахстане
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«25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

Отмечается, что в результате произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Ранее сообщалось, что работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.

Большая часть столицы Киргизии также осталась без электричества.

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