Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки на линии в Казахстане

Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

«25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

Отмечается, что в результате произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Ранее сообщалось, что работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.

Большая часть столицы Киргизии также осталась без электричества.