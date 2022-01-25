В Ташкенте из-за отключения электроэнергии приостановлена работа метро

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Работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.
В Ташкенте из-за отключения электроэнергии приостановлена работа метро
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«В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента временно приостановлено движение метро по всем направлениям Ташкентского метрополитена», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы метрополитена.

Как пишет CentralAsia, в Минэнерго Узбекистана прокомментировали массовое отключение электричества в Ташкенте и регионах.

«Сегодня, 25 января, в 11:00 в некоторых регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправности», — отметили в Минэнерго.

На данный момент электричество отсутствует в Ташкенте, Нукусе, Карши, Бухаре, Самарканде, Фергане, Джизаке, Алмалыке и Намангане.

Ранее сообщалось, что большая часть столицы Киргизии осталась без электричества.

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