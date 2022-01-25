Более 400 человек эвакуировали из метро в Ташкенте после отключения электричества

Из метро в Ташкенте были эвакуированы 415 человек по причине массового отключения электричества в Узбекистане.

«Спасателям МЧС совместно с другими ведомствами удалось эвакуировать из Ташкентского метрополитена 415 пассажиров, застрявших в вагонах между станциями», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС Узбекистана.

25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Ранее сообщалось, что работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.