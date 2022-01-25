В Узбекистане началась поэтапная подача электроэнергии
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«Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение», — сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны в Telegram-канале.
В частности, началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.
25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.
Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
Ранее сообщалось, что работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.