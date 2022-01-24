В ЕС заявили о поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией

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В Совете Евросоюза заявили о поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией.
В ЕС заявили о поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией
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«Совет ЕС вновь подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Украины, в том числе в противостоянии кибер- и гибридным угрозам, дезинформации. ЕС также определяет условия поддержки Украины в области профессионального военного образования», — говорится в заявлении.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты.

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