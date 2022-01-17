Германия поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты, которая состоялась на прошлой неделе.
Германия поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты
  • ©Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Кибератака, которая состоялась в эти дни, также является центральной темой не только сейчас, но и в будущем... Мы предложили и направим эксперта по вопросам безопасности технологий с целью поддержки и расследования», — приводит УНИАН её слова.

По её словам, Германия поддержит кибербезопасность Украины.

Также Бербок заявила, что Германия с партнёрами примет «подходящие меры» в отношении России и «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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