Верховная рада подготовит «ответ» на инициативу депутатов Госдумы по ЛНР и ДНР

Украинский парламент подготовит «достойный ответ» на инициативу депутатов Госдумы об обращении к президенту с просьбой признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«В Раде мы обсудим этот вопрос уже на текущей неделе, и убеждён, что украинский парламент ответит достойно», — сказал Стефанчук во время заседания лидеров парламентских фракций, его слова приводит РИА Новости.

19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости в регионе.