Верховная рада подготовит «ответ» на инициативу депутатов Госдумы по ЛНР и ДНР
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«В Раде мы обсудим этот вопрос уже на текущей неделе, и убеждён, что украинский парламент ответит достойно», — сказал Стефанчук во время заседания лидеров парламентских фракций, его слова приводит РИА Новости.
19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости в регионе.