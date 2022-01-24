Верховная рада подготовит «ответ» на инициативу депутатов Госдумы по ЛНР и ДНР

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Украинский парламент подготовит «достойный ответ» на инициативу депутатов Госдумы об обращении к президенту с просьбой признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Верховная рада подготовит «ответ» на инициативу депутатов Госдумы по ЛНР и ДНР
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«В Раде мы обсудим этот вопрос уже на текущей неделе, и убеждён, что украинский парламент ответит достойно», — сказал Стефанчук во время заседания лидеров парламентских фракций, его слова приводит РИА Новости.

19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости в регионе.

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