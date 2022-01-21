Песков призвал не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении в Думе ЛНР и ДНР

Авторы инициативы об обращении к президенту России с просьбой признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики не должны пытаться зарабатывать политические очки на «тонкой и хрупкой материи», в настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая ещё находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжённая, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что важно осознавать «ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию».

«Конечно, очень важно, ну, наверное, для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», — добавил он.

Песков призвал дождаться, когда на этот вопрос ответят депутаты.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Дмитрий Песков, комментируя внесённый в Госдуму проект обращения, напомнил, что «есть определённая процедура», согласно которой должно состояться голосование.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.