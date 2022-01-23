В Румынии готовятся принимать беженцев с Украины

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Глава Минобороны Румынии Василе Дынку в эфире румынского телеканала Digi24 заявил, что страна готовится принимать беженцев с Украины на случай возможной эскалации конфликта в стране.
В Румынии готовятся принимать беженцев с Украины
  • ©Credit: Adrian Buzatu / EyeEm
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«При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем её, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам. Это гуманитарная обязанность», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим министр добавил, что он не ожидает открытого военного вторжения на Украину со стороны России, хотя и допускает возможность «экономической войны».

Российские власти неоднократно указывали на отсутствие каких-либо намерений нападать на Украину.

Так, в частности, глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявлял, что Россия не собирается нападать на Украину.

Также российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».

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