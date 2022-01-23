Экс-главком ВМС ФРГ Шёнбах внесён в базу украинского «Миротворца» за свою позицию по Крыму
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Как говорится на портале, в базу немец попал за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма.
Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос в отношении полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.