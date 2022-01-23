Экс-главком ВМС ФРГ Шёнбах внесён в базу украинского «Миротворца» за свою позицию по Крыму

Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, объявивший ранее об отставке, был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец» за свою позицию по Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится на портале, в базу немец попал за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма.

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос в отношении полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.