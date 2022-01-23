На Украине заявили о невозможности заблокировать сертификацию «Северного потока — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш» рассказал, что Украина не может заблокировать сертификацию газопровода «Северного потока — 2».

«Этот вопрос (сертификации. — RT) рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели», — передаёт РИА Новости заявление депутата.

Он напомнил, что об участии Украины в сертификации газопровода не раз сообщали глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и иные украинские чиновники.

По мнению Кучеренко, руководство «Нафтогаза» вместо увеличения добычи газа и пополнения подземных хранилищ пытается «сгладить» свои провалы.

«Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват», — заключил он.

При этом он подчеркнул, что газопровод «всё равно запустят».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует провести консультации с Украиной в рамках процесса сертификации проекта трубопровода «Северный поток — 2».

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии провести консультации с Украиной в рамках процесса сертификации проекта трубопровода «Северный поток — 2».

В ноябре 2021 года регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.