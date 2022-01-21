Аналитик Правосудов объяснил планы ЕК проконсультироваться с Украиной по СП-2

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии провести консультации с Украиной в рамках процесса сертификации проекта трубопровода «Северный поток — 2».

Правосудов отметил, что у Украины в данном вопросе может быть только право совещательного голоса.

При этом эксперт напомнил, что позиция Киева в отношении «Северного потока — 2» известна. По его словам, она заключается в том, чтобы Европа отказалась от газопровода и «забыла о миллиардах», вложенных в этот проект.

«Ни Германия, ни Еврокомиссия так не сделают. Поэтому делают приятное для Украины, скажут, что мы заботимся о ваших (украинских. — RT) интересах», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует провести консультации с Украиной в рамках процесса сертификации проекта трубопровода «Северный поток — 2».

При этом в ЕК заявили, что в случае консультаций с Украиной стандартный двухмесячный срок рассмотрения данного вопроса будет продлён ещё на два месяца.