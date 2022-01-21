В ЕК заявили о планах проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы.
«Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации», — заявили в пресс-службе.
При этом в ЕК заявили, что в случае консультаций с Украиной стандартный двухмесячный срок рассмотрения данного вопроса будет продлён ещё на два месяца.
Ранее оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает необходимые усилия для соответствия применимым правилам и требованиям законодательства Германии и ЕС.
В ноябре 2021 года регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.