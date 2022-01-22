В Госдуме назвали дешёвым популизмом новые украинские санкции против России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда российских чиновников.

«Зеленский действует в тренде, который был задан США. И в тот период, когда Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией, необходимо как-то о себе заявить. Украина всё время подталкивает США и Европу к санкциям против России, против «Северного потока — 2». Но хозяева особо не прислушиваются к их просьбам», — считает депутат.

По его мнению, принятие подобного рода санкций вызвано желанием президента Украины привлечь к себе внимание Запада и доказать свою значимость.

«Попытка действовать самостоятельно и показать свою значимость — вот что толкает Зеленского на такие шаги, которые ни к чему не приведут. Это дешёвый популизм и больше ничего», — заключил Чепа.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против судей и чиновников России.

Санкции также были введены против постпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки.