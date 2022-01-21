«Укроборонпром» заявил о росте производства в 2021 году на 24%

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Государственный концерн «Укроборонпром» заявил о росте производства в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в концерн поступили рекордные средства от внешнеэкономической деятельности с 2014 года — более $1,1 млрд.
«Укроборонпром» заявил о росте производства в 2021 году на 24%
  • РИА Новости

«В прошлом году удалось добиться весомых производственных результатов: изготовление продукции выросло на 24%, или на 7,6 млрд гривен, по сравнению с 2020 годом, а поступления от внешнеэкономической деятельности — $1,108 млрд — являются лучшим показателем с 2014 года», — говорится в заявлении компании.

В июле 2021 года украинские депутаты приняли законопроект о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром» для его преобразования в государственное акционерное общество.

Как отмечали в 2020 году в «Укроборонпроме», модель управления концерном не обеспечивает эффективного управления более чем 100 разрозненными предприятиями, входящими в структуру.

Директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев  прокомментировал конкурентоспособность Украины на рынке вооружений.

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