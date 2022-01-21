Прокуратура Украины обжаловала в суде меру пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который избрал экс-президенту страны Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

«21 января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого президента Украины в виде личного обязательства», — приводит ТАСС сообщение.

В офисе отметили, что будут добиваться для Порошенко более строгой меры — ареста с альтернативой денежного залога.

19 января Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.