Саакашвили «по-человечески» пожелал Порошенко не попасть в тюрьму

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не желает, чтобы экс-президент Украины Пётр Порошенко попал в тюрьму.
Саакашвили «по-человечески» пожелал Порошенко не попасть в тюрьму
  • Gettyimages.ru

Ранее Порошенко перед возвращением в Киев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти преследовали Саакашвили.

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Сокол меня освободила, ее, опять-таки по приказу Порошенко, стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны», — написал Саакашвили в Facebook.

Он отметил, что «по-человечески» не желает Порошенко попасть в тюрьму.

Накануне Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить