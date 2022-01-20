Саакашвили «по-человечески» пожелал Порошенко не попасть в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не желает, чтобы экс-президент Украины Пётр Порошенко попал в тюрьму.

Ранее Порошенко перед возвращением в Киев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти преследовали Саакашвили.

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Сокол меня освободила, ее, опять-таки по приказу Порошенко, стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны», — написал Саакашвили в Facebook.

Он отметил, что «по-человечески» не желает Порошенко попасть в тюрьму.

Накануне Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.