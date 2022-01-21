Белоруссия планирует пригласить на референдум по Конституции наблюдателей из стран СНГ
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«У Беларуси официальное обязательство по приглашению наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ… Это будут страны СНГ», — цитирует Карпенко РИА Новости.
По его словам, обсуждалось также и приглашение в качестве наблюдателей представителей стран ШОС.
Накануне стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.
Документ примут в случае поддержки более 50% участников референдума.
По словам президента республики Александра Лукашенко, референдум не состоится только в случае войны.