Белоруссия планирует пригласить на референдум по Конституции наблюдателей из стран СНГ

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На конституционный референдум в Белоруссии 27 февраля планируется пригласить наблюдателей из стран СНГ, заявил глава белорусской ЦИК Игорь Карпенко.
Белоруссия планирует пригласить на референдум по Конституции наблюдателей из стран СНГ
  • ©Egor Kunovsky / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«У Беларуси официальное обязательство по приглашению наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ… Это будут страны СНГ», — цитирует Карпенко РИА Новости.

По его словам, обсуждалось также и приглашение в качестве наблюдателей представителей стран ШОС.

Накануне стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Документ примут в случае поддержки более 50% участников референдума.

По словам президента республики Александра Лукашенко, референдум не состоится только в случае войны.

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