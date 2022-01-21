Белоруссия планирует пригласить на референдум по Конституции наблюдателей из стран СНГ

На конституционный референдум в Белоруссии 27 февраля планируется пригласить наблюдателей из стран СНГ, заявил глава белорусской ЦИК Игорь Карпенко.

«У Беларуси официальное обязательство по приглашению наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ… Это будут страны СНГ», — цитирует Карпенко РИА Новости.

По его словам, обсуждалось также и приглашение в качестве наблюдателей представителей стран ШОС.

Накануне стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Документ примут в случае поддержки более 50% участников референдума.

По словам президента республики Александра Лукашенко, референдум не состоится только в случае войны.