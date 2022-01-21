Лукашенко: референдум о Конституции в Белоруссии не состоится только в случае войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Белоруссии не состоится референдум по внесению изменений в Конституцию страны, который запланирован на 27 февраля.

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнётся. Я об этом говорил. Я думаю, не начнётся. Поэтому референдум мы проведём», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Накануне стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Ранее для всенародного обсуждения в Белоруссии был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума.