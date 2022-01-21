Лукашенко: референдум о Конституции в Белоруссии не состоится только в случае войны

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Белоруссии не состоится референдум по внесению изменений в Конституцию страны, который запланирован на 27 февраля.
Лукашенко: референдум о Конституции в Белоруссии не состоится только в случае войны
  • AP

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнётся. Я об этом говорил. Я думаю, не начнётся. Поэтому референдум мы проведём», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Накануне стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Ранее для всенародного обсуждения в Белоруссии был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить