Власти Киева выделят около $4 млн на программу по укреплению обороноспособности города

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в рамках программы «Защитник Киева» выделит более 110 млн гривен (около $3,9 млн) на укрепление обороноспособности города.

«Киевская городская рада поддержала целевую программу «Защитник Киева» на 2022—2024 годы, которая предусматривает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева», — говорится в сообщении КГГА в Facebook.

В рамках программы в городе оборудуют пункты постоянной дислокации для бригад сил территориальной обороны.

Также планируется создать в Киеве единый центр подготовки сил муниципальной безопасности.

Ранее американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.