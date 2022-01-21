Власти Киева выделят около $4 млн на программу по укреплению обороноспособности города
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«Киевская городская рада поддержала целевую программу «Защитник Киева» на 2022—2024 годы, которая предусматривает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева», — говорится в сообщении КГГА в Facebook.
В рамках программы в городе оборудуют пункты постоянной дислокации для бригад сил территориальной обороны.
Также планируется создать в Киеве единый центр подготовки сил муниципальной безопасности.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал, что «вторжением» России на Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.
В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.