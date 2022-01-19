Парламент Молдавии 20 января рассмотрит вопрос введения режима ЧП из-за ситуации с газом
- Gettyimages.ru
Об этом на брифинге заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.
Он отметил, что было принято решение о созыве двух внеочередных заседаний парламента 20 и 21 января.
«Завтра мы ждём правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике на 60 дней.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в случае введения режима ЧП правительство окажет поддержку «Молдовагазу» и выплатит авансовый платёж «Газпрому».
«Газпром» ранее вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.