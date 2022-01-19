Парламент Молдавии 20 января рассмотрит вопрос введения режима ЧП из-за ситуации с газом

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Парламент Молдавии 20 января проведёт внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрит вопрос введения режима ЧП из-за ситуации с газом.
Парламент Молдавии 20 января рассмотрит вопрос введения режима ЧП из-за ситуации с газом
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Об этом на брифинге заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

Он отметил, что было принято решение о созыве двух внеочередных заседаний парламента 20 и 21 января.

«Завтра мы ждём правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике на 60 дней.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в случае введения режима ЧП правительство окажет поддержку «Молдовагазу» и выплатит авансовый платёж «Газпрому».

«Газпром» ранее вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.

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