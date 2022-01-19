Правительство Молдавии просит парламент ввести режим ЧП в энергосекторе на 60 дней
- Legion-Media
Об этом сообщает Point.md.
Это связано с тем, что компания «Молдовагаз» получила письмо от российского концерна «Газпром» с сообщением о возможности прекращения поставок природного газа в республику.
«Газпром» ранее вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.
В Кремле назвали коммерческим вопросом требование «Газпрома» об оплате газа.