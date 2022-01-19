Кабмин Молдавии поможет «Молдовагазу» расплатиться с «Газпромом» в случае введения ЧП
- AP
«Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы предпримем ряд мер, который позволит «Молдовагазу» покрыть недостающую сумму аванса «Газпрому», — приводит её слова РИА Новости.
Премьер-министр пояснила, что в этом случае правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за потребляемый населением газ.
«Этого должно хватить, чтобы «Молдовагаз» мог погасить платёж», — добавила Гаврилица.
«Газпром» ранее вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.
Правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике на 60 дней.