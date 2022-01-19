Политолог Дудчак назвал ожидаемым решение суда в отношении Петра Порошенко
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По мнению Дудчака, тот факт, что суд изберёт подобную меру пресечения, был ожидаем.
При этом эксперт отметил, что какое бы решение ни было принято в отношении экс-президента, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всё равно находится в сложном положении.
Если бы Порошенко арестовали, то это могло активизировать протесты и заставить сторонников сплотиться вокруг него, пояснил политолог.
Но и мера пресечения в виде личного обязательства характеризует Зеленского как человека, не способного на жёсткие решения, добавил собеседник RT.
Кроме того, Дудчак заявил, что, если говорить об отношении американской администрации к данному процессу, по его словам, в глазах представителей США Порошенко «в рейтинге выше, чем Зеленский».
«Несмотря на то, что они оба пытаются выполнять волю Вашингтона, действуют одинаково, с русофобских позиций, у администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским», — выразил мнение аналитик.
Он также назвал решение суда победой для Порошенко, но напомнил о том, что бывшему президенту Украины ещё предстоит борьба за свои активы.
Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства.
Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).
17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса. Позднее его перенесли на 19 января.