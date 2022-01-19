Политолог Дудчак назвал ожидаемым решение суда в отношении Петра Порошенко

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

По мнению Дудчака, тот факт, что суд изберёт подобную меру пресечения, был ожидаем.

При этом эксперт отметил, что какое бы решение ни было принято в отношении экс-президента, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всё равно находится в сложном положении.

Если бы Порошенко арестовали, то это могло активизировать протесты и заставить сторонников сплотиться вокруг него, пояснил политолог.

Но и мера пресечения в виде личного обязательства характеризует Зеленского как человека, не способного на жёсткие решения, добавил собеседник RT.

Кроме того, Дудчак заявил, что, если говорить об отношении американской администрации к данному процессу, по его словам, в глазах представителей США Порошенко «в рейтинге выше, чем Зеленский».

«Несмотря на то, что они оба пытаются выполнять волю Вашингтона, действуют одинаково, с русофобских позиций, у администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским», — выразил мнение аналитик.

Он также назвал решение суда победой для Порошенко, но напомнил о том, что бывшему президенту Украины ещё предстоит борьба за свои активы.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса. Позднее его перенесли на 19 января.