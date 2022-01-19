Политолог Дудчак назвал ожидаемым решение суда в отношении Петра Порошенко

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.
Политолог Дудчак назвал ожидаемым решение суда в отношении Петра Порошенко
  • Gettyimages.ru

По мнению Дудчака, тот факт, что суд изберёт подобную меру пресечения, был ожидаем.

При этом эксперт отметил, что какое бы решение ни было принято в отношении экс-президента, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всё равно находится в сложном положении.

Если бы Порошенко арестовали, то это могло активизировать протесты и заставить сторонников сплотиться вокруг него, пояснил политолог.

Но и мера пресечения в виде личного обязательства характеризует Зеленского как человека, не способного на жёсткие решения, добавил собеседник RT.

Кроме того, Дудчак заявил, что, если говорить об отношении американской администрации к данному процессу, по его словам, в глазах представителей США Порошенко «в рейтинге выше, чем Зеленский».

«Несмотря на то, что они оба пытаются выполнять волю Вашингтона, действуют одинаково, с русофобских позиций, у администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским», — выразил мнение аналитик.

Он также назвал решение суда победой для Порошенко, но напомнил о том, что бывшему президенту Украины ещё предстоит борьба за свои активы. 

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства.

Таким образом, суд не удовлетворил  ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса. Позднее его перенесли на 19 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить