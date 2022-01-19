На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб

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Кабмин Украины ввёл временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил производителям возможность приобретать газ по льготным ценам.
На Украине ввели временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб
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«На период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный», — сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление украинского правительства.

На период действия карантина в стране устанавливается пограничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены.

Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко ранее заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».        

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