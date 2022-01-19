Правительство Украины отложило вопрос об ограничении наценки на пшеничный хлеб

Правительство Украины перенесло вопрос о внесении хлеба пшеничного в список товаров с существенной социальной значимостью, наценка на которые в розничной продаже не должна превышать 10%, до конца вызванного пандемией COVID-19 карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«По инициативе Минагрополитики прошу отложить данный пункт повестки дня до будущих заседаний», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уточняется, что хлеб пшеничный в 2021 году подорожал на 22,9%—23,8% в зависимости от класса применяемой в нём муки.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины ввёл временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил производителям возможность приобретать газ по льготным ценам.