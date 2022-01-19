Правительство Украины отложило вопрос об ограничении наценки на пшеничный хлеб
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«По инициативе Минагрополитики прошу отложить данный пункт повестки дня до будущих заседаний», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Уточняется, что хлеб пшеничный в 2021 году подорожал на 22,9%—23,8% в зависимости от класса применяемой в нём муки.
Ранее сообщалось, что кабмин Украины ввёл временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил производителям возможность приобретать газ по льготным ценам.