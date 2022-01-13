В «Укрхлебпроме» заявили о «близкой к катастрофической» ситуации с хлебом на Украине

Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».

Об этом он сообщил в комментарии изданию Delo.ua.

По его словам, несмотря на принятое правительством постановление о предоставлении хлебной отрасли газа по льготным ценам, хлебозаводы за две недели действия документа так и не получили льготного газа, из-за чего многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день, что может обернуться большими проблемами с наличием хлеба на полках украинских магазинов.

Как отметил глава ассоциации, в связи с этим властям страны было отправлено соответствующее обращение по поводу сложившейся ситуации.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчёркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки», — отмечает «Укрхлебпром».

По словам главы ассоциации, нынешние проблемы могут привести к беспорядкам в стране.

«К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация», — подчеркнул Васильченко.

Ранее правительство Украины приняло решение ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов.