Кабмин Украины ввёл госрегулирование цен на ряд продуктов
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Как сообщает РИА Новости, кабинет министров Украины на заседании ввёл госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, подсолнечное и сливочное масло, яйца и т.д. до окончания действия карантина из-за коронавируса.
Отмечается, что, согласно постановлению украинского правительства, уровни торговой надбавки на соответствующие продукты не будут превышать 10%.
Ранее правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.