Кабмин Украины ввёл госрегулирование цен на ряд продуктов

Правительство Украины приняло решение ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Как сообщает РИА Новости, кабинет министров Украины на заседании ввёл госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, подсолнечное и сливочное масло, яйца и т.д. до окончания действия карантина из-за коронавируса.

Отмечается, что, согласно постановлению украинского правительства, уровни торговой надбавки на соответствующие продукты не будут превышать 10%.

Ранее правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.