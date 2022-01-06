Казахстан ввёл госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля

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Правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.
Казахстан ввёл госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-службы правительства.

Отмечается, что регулирование введено на 180 дней.

При этом подчёркивается, что регулирование касается предельных цен топлива, используемого для заправки транспорта на АЗС.

«Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», — говорится в заявлении.

Аналогичное решение (на 180 дней) касается ценового регулирования на реализацию бензина и дизельного топлива.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

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