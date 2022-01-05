Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ на полгода

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

«Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней», — говорится в сообщении на сайте администрации президента.

Также Токаев поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары.

Президент постановил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за возникновение протестной ситуации в стране лежит на правительстве.

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