Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ на полгода
«Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней», — говорится в сообщении на сайте администрации президента.
Также Токаев поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары.
Президент постановил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за возникновение протестной ситуации в стране лежит на правительстве.