Посольство России в США призвало прекратить истерику вокруг проблемы Донбасса

В российском посольстве в США призвали прекратить истерику и нагнетание ситуации вокруг проблемы Донбасса.

«В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряжённость вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», — говорится в сообщении посольства России в США в Facebook.

Также в посольстве призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов новых поставок вооружений на Украину.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Москва не может принять требований зарубежных стран по вопросам деятельности российской армии на своей территории.