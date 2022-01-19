Посольство России в США призвало прекратить истерику вокруг проблемы Донбасса

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В российском посольстве в США призвали прекратить истерику и нагнетание ситуации вокруг проблемы Донбасса.
Посольство России в США призвало прекратить истерику вокруг проблемы Донбасса
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  • © Carolyn Kaster

«В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряжённость вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», — говорится в сообщении посольства России в США в Facebook.

Также в посольстве призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов новых поставок вооружений на Украину.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Москва не может принять требований зарубежных стран по вопросам деятельности российской армии на своей территории.

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