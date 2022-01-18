Лавров заявил о недопустимости требований по действиям российских войск на своей земле
- AP
По его словам, под эскалацией зарубежные партнёры понимают наличие российских войск на собственной территории и проведение «необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна».
«Мы объяснили, что не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооружённых сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и ФРГ.
Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах с Бербок выступил за конструктивные отношения Москвы и Берлина.