Лавров заявил о недопустимости требований по действиям российских войск на своей земле

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Москва не может принять требований зарубежных стран по вопросам деятельности российской армии на своей территории.

По его словам, под эскалацией зарубежные партнёры понимают наличие российских войск на собственной территории и проведение «необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна».

«Мы объяснили, что не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооружённых сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и ФРГ.

Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах с Бербок выступил за конструктивные отношения Москвы и Берлина.