Лавров заявил о недопустимости требований по действиям российских войск на своей земле

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Москва не может принять требований зарубежных стран по вопросам деятельности российской армии на своей территории.
Лавров заявил о недопустимости требований по действиям российских войск на своей земле
  • AP

По его словам, под эскалацией зарубежные партнёры понимают наличие российских войск на собственной территории и проведение «необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна».

«Мы объяснили, что не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооружённых сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и ФРГ.

Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах с Бербок выступил за конструктивные отношения Москвы и Берлина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить