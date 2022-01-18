Лавров на встрече с главой МИД ФРГ выступил за конструктивные отношения Москвы и Берлина
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений», — сказал Лавров перед началом переговоров с Бербок.
Также он заявил, что российская сторона нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства ФРГ.
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Москву с первым визитом 18 января.
Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах с коллегой из ФРГ обсудит предложения Москвы по гарантиям безопасности.