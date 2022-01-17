В МИД России рассказали о предстоящих переговорах Лаврова с коллегой из ФРГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с коллегой из Германии Анналеной Бербок обсудит предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Предстоит углублённый обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также планируется обсуждение перспектив отношений России и Германии, формирование графика политических контактов.

Ранее Бербок заявила, что немецкое правительство хочет стабильных отношений с Россией, у обеих стран имеется длинный список тем для обсуждения.