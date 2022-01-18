Минтранс Белоруссии сообщил о принятии ИКАО позиции Минска по ситуации с самолётом Ryanair

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла доводы белорусской стороны и подтвердила, что принуждения самолёта авиакомпании Ryanair к посадке в Минске не было. Об этом заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.
Минтранс Белоруссии сообщил о принятии ИКАО позиции Минска по ситуации с самолётом Ryanair
  • AP

По его словам, белорусская сторона внимательно изучает полученные ранее элементы доклада ИКАО об инциденте с бортом авиакомпании Ryanair в мае 2021 года.

«Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолёта Ryanair со стороны Беларуси не было», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее стало известно, что ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

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