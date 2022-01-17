Президент Казахстана Токаев уволил своего спецпредставителя на Байконуре

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобождён от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», — сообщает пресс-служба Токаева.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.

Во время массовых беспорядков в Казахстане на космодроме усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.