Рогозин: обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная

Обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная. Ночь и день прошли без происшествий. Население с пониманием относится к действиям городских властей и администрации космодрома», — написал он в Telegram.

Ранее была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконура, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.

Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.