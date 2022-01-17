Беглый казахстанский банкир Аблязов заявил о планах попросить у Запада помощи
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«Мы разработали план, мы добьёмся смены режима», — сказал Аблязов.
Он также заявил, что намерен прилететь в Казахстан, несмотря на то что его заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство бизнесмена Ержана Татишева в 2004 году.
Кроме того, Аблязов выразил желание стать премьер-министром Казахстана.
Беглый банкир добавил, что публично выступает на французском телевидении и обращался лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Я предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котел, чем в Афганистане», — подчеркнул он.
Также Аблязов заявил о планах организовать «мирные протесты» в Казахстане.
В ходе массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в начале января, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб правопорядка. Такие данные приводит Генпрокуратура республики. В общей сложности 4578 человек пострадали.
Подробнее — в материале RT.