Беглый казахстанский банкир Аблязов заявил о планах попросить у Запада помощи

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в интервью РИА Новости заявил о разработанном им и его сторонниками плане смены власти в Казахстане, а также о намерении попросить у Запада помощи.

«Мы разработали план, мы добьёмся смены режима», — сказал Аблязов.

Он также заявил, что намерен прилететь в Казахстан, несмотря на то что его заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство бизнесмена Ержана Татишева в 2004 году.

Кроме того, Аблязов выразил желание стать премьер-министром Казахстана.

Беглый банкир добавил, что публично выступает на французском телевидении и обращался лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Я предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котел, чем в Афганистане», — подчеркнул он.

Также Аблязов заявил о планах организовать «мирные протесты» в Казахстане.

В ходе массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в начале января, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб правопорядка. Такие данные приводит Генпрокуратура республики. В общей сложности 4578 человек пострадали.

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