Беглый банкир Аблязов заявил о планах организовывать «мирные протесты» в Казахстане
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«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей», — сказал Аблязов.
При этом он заявил, что не будет поддерживать насилие с применением оружия.
Ранее Аблязов заявил, что призывал к расширению протестов в Казахстане. Кроме того, по его словам, он призывал протестующих занимать административные здания.
Также банкир рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии с определённым алгоритмом, который существует на протяжении четырёх лет.