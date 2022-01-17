Беглый банкир Аблязов заявил о планах организовывать «мирные протесты» в Казахстане

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Проживающий на территории Франции беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в интервью РИА Новости заявил, что намерен организовывать «мирные протесты» в Казахстане, несмотря на прошедшие в начале января беспорядки в стране.
Беглый банкир Аблязов заявил о планах организовывать «мирные протесты» в Казахстане
  • © AP Photo / Alexander Turnbull

«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей», — сказал Аблязов.

При этом он заявил, что не будет поддерживать насилие с применением оружия. 

Ранее Аблязов заявил, что призывал к расширению протестов в Казахстане. Кроме того, по его словам, он призывал протестующих занимать административные здания.

Также банкир рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии с определённым алгоритмом, который существует на протяжении четырёх лет.

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