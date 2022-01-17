Банкир из Казахстана Аблязов заявил, что призывал к расширению протестов в стране

Скрывающийся во Франции банкир из Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что не инициировал протесты в стране 2 января, однако призвал их расширить 3 и 4 января — к моменту, когда власти уже выполнили требования митингующих.

«Именно вот этот протест, 2 января, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника издания, это был стихийный митинг, которым воспользовались оппозиционеры.

«3 числа я вышел в прямой эфир. Я призвал присоединиться и поддержать... 4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (включающий захват админзданий. — RT)», — добавил Аблязов.

Впоследствии его сторонники начали координировать протесты по всей стране. После призывов Аблязова из-за рубежа стартовавшие на западе Казахстана волнения перекинулись на Алма-Аты и другие города.

Ранее он признался, что призывал протестующих в Казахстане занимать админздания в ходе беспорядков.

Также Аблязов рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии определённому алгоритму, который существует на протяжении четырёх лет.

Как известно, в ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Кроме того, в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.