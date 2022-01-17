Беглый банкир из Казахстана признался, что призывал протестующих занимать админздания

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Проживающий на территории Франции беглый казахский банкир Мухтар Аблязов признался, что призывал протестующих в Казахстане занимать админздания в ходе беспорядков.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово. — RT) «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Аблязов рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии определённому алгоритму, который существует на протяжении четырёх лет.

Как известно, в ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Кроме того, в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

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