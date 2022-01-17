Беглый банкир из Казахстана признался, что призывал протестующих занимать админздания
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово. — RT) «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее Аблязов рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии определённому алгоритму, который существует на протяжении четырёх лет.
Как известно, в ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Кроме того, в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.