Беглый банкир Аблязов: координационный центр протестов в Казахстане находится в Киеве

Центр координации протестов в Казахстане находится на территории Киева, заявил беглый казахский банкир, проживающий во Франции, Мухтар Аблязов.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника издания, штаб активизировался после первых выступлений в Казахстане: протестующие звонили туда, и им советовали следовать выработанному оппозицией алгоритму.

Аблязов отметил, что он существует более четырёх лет. При этом с одной стороны план действий подразумевает мирные протесты, а с другой — захват админзданий.

Как известно, в ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Кроме того, в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.