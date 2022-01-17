Племянник Назарбаева снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана.

Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который был опубликован на его сайте.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство РИА Новости, Абиш Самат является племянником экс-президента страны.

Ранее СМИ со ссылкой на фонд «Самрук-Казына» сообщали, что два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях.