Племянник Назарбаева снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана

Короткая ссылка
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана.
Племянник Назарбаева снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который был опубликован на его сайте.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство РИА Новости, Абиш Самат является племянником экс-президента страны.

Ранее СМИ со ссылкой на фонд «Самрук-Казына» сообщали, что два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить