Племянник Назарбаева снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана
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Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который был опубликован на его сайте.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в заявлении.
Как уточняет агентство РИА Новости, Абиш Самат является племянником экс-президента страны.
Ранее СМИ со ссылкой на фонд «Самрук-Казына» сообщали, что два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях.